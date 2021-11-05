Чайный "ерш": вице-спикер Корниенко объяснился из-за странного поведения в Раде

Александр Корниенко / Скриншот

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал опубликованное видео, на котором запечатлено, как он в зале парламента пьет чай, а потом запивает его содержимым из другой емкости.

Как подчеркнул он в комментарии изданию Vesti, его целью было сравнить вкус двух напитков.

"Все просто: один чай из моей приемной, зеленый, его я сделал сам, а второй нам предоставляет Аппарат как президии. Я попробовал какой лучше. Мой роднее, но коллег обижать не будем – у них тоже хороший", – объяснил он.

На вопрос, почему его кружка отличается от стаканов коллег, Корниенко ответил, что свою он принес из дома, которую купил на базаре за 30 гривен.

Напомним, ранее Александр Корниенко и руководитель фракции Слуша народа в Раде Давид Арахамия стали фигурантами сексистского скандала в Николаеве. Во время встречи с журналистами они не заметили микрофонов и допустили грубое обсуждение женщины, с фразами типа - "баба рабочая" и "корабельная сосна". На тот момент сообщалось, что депутаты говорили о своей соратнице по партии Ирине Аллахвердиевой.

Сама народный депутат Ирина Аллахвердиева заявила, что данное заявление – фейк, о чем ей лично рассказали Арахамия и Корниенко.

Позже Корниенко записал видеообращение, в котором извинился перед своей коллегой Ириной Аллахвердиевой и Татьяной Домбровской. Именно она якобы и была предметом его разговора с Арахамией.