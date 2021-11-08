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СМИ назвали имя нового главы "Слуги народа"

8 ноября 2021, 15:00
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Кандидатуру рассмотрят на съезде партии во второй половине ноября.

Елена Шуляк
Елена Шуляк может возглавить СН / Фейсбук Е.Шуляк

Стало известно, кто может стать новым лидером партии "Слуга народа".

Как пишет РБК-Украина, возглавить политсилу может замглавы парламентской фракции СН Елена Шуляк.

Ее кандидатуру якобы рассмотрят на съезде партии во второй половине ноября.

Сама Шуляк эти слухи пока не прокомментировала.

Между тем, один из собеседников издания Левый Берег среди причин такого назначения назвал то, "чтобы политическим оппонентам было неудобно с ней воевать на эфирах, а также необходимость обновить команду".

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Кто такая Шуляк

Елена Шуляк - заместитель главы фракции "Слуга народа" и заместитель главы Комитета Верховной рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Кроме этого, она глава Координационного совета по проблемным вопросам градостроительства.

Напомним, 19 октября депутаты Верховной Рады Украины избрали новым первым вице-спикером руководителя партии "Слуга народа" Александра Корниенко. "За" проголосовали 256 депутатов. Корниенко был председателем политической партии "Слуга Народа" с 10 ноября 2019 года. Кроме него на эту должность была выдвинута София Федина из "Европейской солидарности".

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Верховная Рада Слуга народа Елена Шуляк
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