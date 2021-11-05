"Назло всем врагам буду делать так же": Разумков рассказал о своей "Разумной политике"

Дмитрий Разумков создал "Разумную политику" / УНИАН

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подробнее рассказал о его новом межфракционном депутатском объединением под символическим названием "Разумная политика".

В эфире телеканала "Наш" политик заявил, что в новосозданную группу депутатов уже готовы войти 25 народных избранников.

"Политика должна быть разумной, как и решения, которые принимаются в украинском парламенте. Люди, которые принимают эти решения, должны быть адекватными. Они должны быть профессиональными и главное, чтобы при принятии тех или иных решений они оставались людьми".

Потенциальных членов "Разумной политики" Разумков не упомянул пофамильно, но охарактеризовал принципиальными и "каменными", так как именно их, по его словам, не удалось "сломать Офису президента во время голосования за его же отставку".

Он подчеркнул, что политик, как и простой человек, должен быть принципиальным и верным своим принципам, а также отметил, что его принципы не поменялись за последние два года при власти.

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"Я уверен, что это не предел и люди будут присоединяться", - резюмировал политик, добавив, что его идеология близка к "разумному консерватизму". Однако, что значит этот термин - он не пояснил. Но добавил, что сражаться с оппонентами он не будет и всегда будет поддерживать "хорошее", кто бы его автором не выступал.

А вот, к примеру, коррупционер из политической среды, Разумков предлагает не увольнять (тут он упомянул министра экономики Алексея Любченко, которого отправили в отставку накануне).

Читайте такжеУ Разумкова снова коронавирус: как себя чувствует спикер украинского парламентаМежду тем, в эфире программы журналисты заявили, что инициативу Разумкова поддерживает экс-глава МВД Арсен Аваков, который даже накануне предложил ему охрану. О своей симпатии к бывшему министру обороны подчеркнул и экс-спикер парламента.

Напомним, рада отправила Дмитрия Разумкова в отставку с должности главы парламента. Решение поддержали 284 народных депутата, и ни единого голоса не дали парламентские фракции ОПЗЖ и ЕС.

Позже бывший спикер ВР выступил на брифинге перед журналистами, где намекнул на амбиции стать президентом Украины. Он подчеркнул, что "будет создавать свою команду и "не собирается на пенсию". Подходящие для этого люди найдутся как в парламенте, так и вне его, уверен Разумков.

Также экс-спикер парламента уже заявлял о намерении создать новую политическую силу.

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