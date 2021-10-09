Уволенный с должности спикера Разумков заявил о появлении в Раде "БДСМ-коалиции"

Разумков заявил о новой коалиции в Раде / УНИАН

Дмитрий Разумков заявил, что голосование в Верховной Раде за его отставку свидетельствует о создании новой парламентской коалиции. По мнению бывшего спикера, к "Слуге народа" присоединились "Батькивщина", "Довіра" и "За майбутнє".

Президентская партия "Слуга народа" не проголосовала в достаточном объеме, чтобы отправить спикера в отставку, и, соответственно, привлекались представители других фракций. Поэтому Разумков не называет это внутренним фракционным решением, а манипуляцией.

"Всего 215 голосов при необходимых 226. Если бы не поддержка фракции "Батькивщина", двух депутатских групп, то есть мы сегодня можем увидеть фактически новую коалицию в стенах ВР: это "Батькивщина", "Доверие", "Слуга народа" и "За Майбутне", – сказал Разумков в эфире телеканала "Наш"

После этого ведущий программы Макс Назаров не смог сдержать смеха и составил аббревиатуру: "БДСМ!".

"Получается так", – сказал в ответ на это нардеп.

Реклама

Макс Назаров затем заявил, что речь идет о "50 оттенках коалиции".

Ранее Главред сообщал, что Рада отправила Дмитрия Разумкова в отставку с должности главы парламента. Решение поддержали 284 народных депутата, и ни единого голоса не дали парламентские фракции ОПЗЖ и ЕС.

После этого уже бывший спикер ВР выступил на брифинге перед журналистами, где намекнул на амбиции стать президентом Украины. Он подчеркнул, что "будет создавать свою команду и "не собирается на пенсию". Подходящие для этого люди найдутся как в парламенте, так и вне его, уверен Разумков.