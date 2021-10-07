"Предохранитель убрали": Разумков намекнул на амбиции стать президентом Украины

Дмитрий Разумков намекнул о президентских амбициях / УНИАН

Народные депутаты 7 октября приняли решение об отставке Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады. После этого уже бывший спикер ВР выступил на брифинге перед журналистами, где намекнул на амбиции стать президентом Украины.

"Президентские выборы пока не начались. Но раньше все что говорили: из председателей Верховной Рады никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали", – ответил Разумков на вопрос о президентских амбициях.

По словам экс-главы парламента, "он будет создавать свою команду и "не собирается на пенсию". Подходящие для этого люди найдутся как в парламенте, так и вне его, уверен Разумков.

"Я буду двигаться вперед. Есть те ценностные вещи, которые, к сожалению, сегодня не выполнены. По многим причинам, я сейчас не хочу на них останавливаться. Но я точно знаю, что мы должны их сделать", – добавил бывший председатель Рады.

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Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

30 сентября глава фракции СН Давид Арахамия официально запросил подписные листы для отзыва Разумкова с поста спикера. В тот же день тот заявил, что не может подписать закон об олигархах – якобы из-за позиции профильного комитета.

Несколькими днями позже в Трускавце депутаты президентской партии собрали необходимые 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве спикера. И тогда же президент страны Владимир Зеленский заявил, что Разумков больше не является членом команды Слуги народа.