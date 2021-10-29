Дмитрий Разумков рассказал о создание новой политсилы в Раде: "Будем объединяться"

Дмитрий Разумков отметил, что у него уже есть команда / УНИАН

Экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков заявил о намерении создать новую политическую силу.

"Будем объединяться, будем двигаться вперед, будем… возвращать людей, в том числе, и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди … Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. Надеюсь, будет больше. И я буду все делать, чтобы доверие людей, даже не рейтинг, а доверие - не падало", - передает слова экс-спикера "Интерфакс".

Читайте такжеУволенный с должности спикера Разумков заявил о появлении в Раде "БДСМ-коалиции"Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о парламентской группе внутри фракции или об отдельной политической силе, народный депутат сказал: "думаю, что я найду силы и в государстве для того, чтобы далее развивать и все ж таки сделать то, что мы обещали людям".

Напомним, Рада отправила Дмитрия Разумкова в отставку с должности главы парламента. Решение поддержали 284 народных депутата, и ни единого голоса не дали парламентские фракции ОПЗЖ и ЕС.

Позже бывший спикер ВР выступил на брифинге перед журналистами, где намекнул на амбиции стать президентом Украины. Он подчеркнул, что "будет создавать свою команду и "не собирается на пенсию". Подходящие для этого люди найдутся как в парламенте, так и вне его, уверен Разумков.

Разумков с мая по ноябрь 2019 года возглавлял партию "Слуга народа", первым номером в списке которой был на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Должность спикера украинского парламента он занимал с 29 августа 2019 года.