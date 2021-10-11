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"Это может плохо закончиться": Разумков прокомментировал желание "слуг" лишить его мандата

11 октября 2021, 15:45
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"Слуги" сами придумывают законы, берут на себя функции суда и Центризбирком, и это неправильный подход, говорит политик.

Разумков, Стефанчук
Разумков ответил Арахамии на счет мандата / УНИАН

Уволенный с должности спикера Дмитрий Разумков считает, что нардепы "Слуги народа" взяли на себя много функций и это плохо закончится. Так бывший спикер прокомментировал заявление главы фракции Давида Арахамии о возможном лишении его мандата.

"Иногда мне кажется, что наши коллеги начинают на себя брать не только функции суда, а и других органов – ЦВК, и законодательства Украины, которое они трактуют как им угодно. Это точно неправильный подход, и это может плохо закончится", – сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Политик утверждает, что в Раде сформировалась негласная коалиция, которая сейчас принимает все решения. В ее состав вошли "Батькивщина", "Довіра", "Слуга народа" и "За майбутнє", нардепы которых отдали голоса за отстранение его от должности спикера украинского парламента.

Насчет личных переговоров о дальнейшем сотрудничестве с кем-либо из Рады, таких не было, говорит Разумков.

"Но я готов сотрудничать с теми, кто конструктивно настроен действительно менять Украину – не только говорить и видео снимать, а работать", – сказал экс-глава парламента

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Ранее Арахамия, комментируя возможность лишения депутатского мандата экс-главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, заявил, что это зависит от "политического будущего". Все будет хорошо, если ушедший в отставку спикер будет работать на благо избирателей "Слуги народа", уверял политик.

Сам Разумков говорил о намерении идти в суд, если его попытаются лишить депутатского мандата. Лишенный должности глава ВР неоднократно повторял, что это противозаконно, однако допустил такой сценарий.

"Да, я буду отстаивать свои права. Потому что это уже не о должности, а это о возможности делать то, что я обещал…", – комментировал Разумков вероятное лишение его мандата.

Напомним, Рада отстранила Дмитрия Разумкова от должности парламентского главы 7 октября. "За" такое решение активно голосовали нардепы "Слуги народа" – они дали 215 голосов.

viber
Слуга народа Дмитрий Разумков Давид Арахамия
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