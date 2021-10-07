Арахамия откровенно высказался о судьбе депутатского мандата Разумкова

Арахамия высказался о Разумкове / УНИАН

На данный момент во фракции Слуга народа на приняли решение о депутатском мандате Дмитрия Разумкова, которого сегодня отправили в отставку с должности спикера, сообщил глава фракции Давид Арахамия после заседания Верховной Рады в четверг, 7 октября.

"Мы еще не знаем. Юристы говорят, что есть основания… Посмотрим, как Разумков будет работать", - сказал он.

Но пока этот вопрос во фракции не рассматривался.

"Он говорит, что будет работать на благо избирателей. Когда он шел в Раду – это избиратели Слуги народа. Если он будет работать во благо избирателей Слуги народа - это одно дело, если наоборот – другое", - добавил Арахамия.

Отставка Разумкова

Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

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30 сентября глава фракции СН Давид Арахамия официально запросил подписные листы для отзыва Разумкова с поста спикера. В тот же день тот заявил, что не может подписать закон об олигархах – якобы из-за позиции профильного комитета.

Несколькими днями позже в Трускавце депутаты президентской партии собрали необходимые 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве спикера. И тогда же президент страны Владимир Зеленский заявил, что Разумков больше не является членом команды Слуги народа.