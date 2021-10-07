УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Арахамия откровенно высказался о судьбе депутатского мандата Разумкова

7 октября 2021, 17:26
Прослушать новость
Остановить

Глава фракции слуг народа рассказал, будут ли лишать Дмитрия Разумкова депутатского мандата.

Дмитрий Разумков
Арахамия высказался о Разумкове / УНИАН

На данный момент во фракции Слуга народа на приняли решение о депутатском мандате Дмитрия Разумкова, которого сегодня отправили в отставку с должности спикера, сообщил глава фракции Давид Арахамия после заседания Верховной Рады в четверг, 7 октября.

"Мы еще не знаем. Юристы говорят, что есть основания… Посмотрим, как Разумков будет работать", - сказал он.

Но пока этот вопрос во фракции не рассматривался.

"Он говорит, что будет работать на благо избирателей. Когда он шел в Раду – это избиратели Слуги народа. Если он будет работать во благо избирателей Слуги народа - это одно дело, если наоборот – другое", - добавил Арахамия.

Отставка Разумкова

Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

Реклама

30 сентября глава фракции СН Давид Арахамия официально запросил подписные листы для отзыва Разумкова с поста спикера. В тот же день тот заявил, что не может подписать закон об олигархах – якобы из-за позиции профильного комитета.

Несколькими днями позже в Трускавце депутаты президентской партии собрали необходимые 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве спикера. И тогда же президент страны Владимир Зеленский заявил, что Разумков больше не является членом команды Слуги народа.

viber
Верховная Рада Слуга народа новости Украины Давид Арахамия
Сейчас вы просматриваете новость «Арахамия откровенно высказался о судьбе депутатского мандата Разумкова». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 4-10 октября: обман близкого человека или финансовое благополучиеЛунный гороскоп на неделю 4-10 октября: обман близкого человека или финансовое благополучие Грузия "сдала" Зеленского из-за ареста СаакашвилиГрузия "сдала" Зеленского из-за ареста Саакашвили Мать даже не подошла посмотреть, что с ней: жуткие детали смерти 10-летней девочки от рук отчимаМать даже не подошла посмотреть, что с ней: жуткие детали смерти 10-летней девочки от рук отчима Без COVID-сертификата или ПЦР-теста не приходить: в Киеве усилили карантинБез COVID-сертификата или ПЦР-теста не приходить: в Киеве усилили карантин В Украине три области могут попасть в "красную" зону на этой неделеВ Украине три области могут попасть в "красную" зону на этой неделе

Последние новости

17:31

В Украине в "красную" зону отправят еще две области: в Сети появилась копия решения

17:30

Приметы на 8 октября: что нельзя делать в день святого Сергея и как не попасть в беду Видео

17:26

Арахамия откровенно высказался о судьбе депутатского мандата Разумкова

17:25

Безумный принтер 2.0: что будет с парламентом после увольнения Разумкова мнение

17:14

У годовалого ребенка на Ровенщине обнаружили полиомиелит: у мальчика отказывают ноги Видео

Реклама
17:05

ОГТСУ и Укртрансгазу следует рассматривать сценарий прекращения транзита газа из РФ – эксперт

16:55

Меланома: симптомы, которые должны насторожить

16:46

"Вы великий правитель": скандальный нардеп Кива поздравил Путина с Днем рождения Видео

16:45

Редкие фото повзрослевших сыновей Бритни Спирс очаровали Сеть

16:22

Самая вкусная закуска в мире: невероятный фаршированный перец с сыром Видео

16:11

В Минздраве сообщили, кто в Украине чаще умирает от коронавируса Видео

16:01

В Верховной Раде "поздравили" Путина с 69-летием: имениннику спели песню о нем

15:31

Грозит 20 лет тюрьмы: суд заочно арестовал беглеца Януковича

15:21

"Отстранять и без зарплаты": в мэрии Киева рассказали, как решат проблему непривитых учителей

15:17

Осенние каникулы 2021 в Украине: когда начнутся и сколько продлятся

15:13

В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода Видео

15:00

Гороскоп на 8 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск аварий или конфликты с родственниками Видео

14:59

"Станут доступными многие социальные услуги": в Минцифре анонсировали глобальное обновление "Дії"

14:43

Отставка Разумкова: как из самых близких друзей получаются самые опасные враги мнение

14:28

Комитет ВР поддержал криминальную ответственность за незаконное строительство

Реклама
14:27

Встреча Зеленского с Путиным: в Кремле рассказали о переговорах с Офисом президента

14:22

В "Дии" на Android появились "желтые" ковид-сертификаты: как их получить Видео

14:05

Юлия Санина из The Hardkiss триумфально возвращается на Танці з зірками

13:40

"Деньги любят тишину": Шмыгаль загадочно ответил на вопрос, получит ли Украина транш МВФ Видео

13:20

На глазах у жены залил все кровью: под Запорожьем мужчина полоснул себя по горлу и умер

13:12

"Оранжевых" областей в Украине уже 12: где самая худшая ситуация с коронавирусом

13:06

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

12:35

"Предохранитель убрали": Разумков намекнул на амбиции стать президентом Украины

12:30

Тела пришлось вырезать: в жуткой аварии в Польше погибли молодые украинцы Видео

12:07

"Ким, это ты?" Леся Никитюк заинтриговала фанатов радикальной сменой имиджа

11:47

Один шанс из ста: в Днепре врачи спасли бойца ВСУ со сквозным пулевым ранением головы

11:47

Разумкова отправили в отставку

11:46

Сразу три европейские страны приостановили прививки молодежи вакциной Moderna Видео

11:45

Гороскоп на 7 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обман, расставание или финансовый успех Видео

11:29

Падал со скоростью 54 км/ч: в Луцке кусок балкона чуть не проломил голову прохожему

11:25

Ученые выяснили, почему мужчины чаще женщин болеют раком

10:59

"Когда фотка с Кадыровым?": украинцы набросились на Зинченко после фото с российским бойцом Хабибом

10:27

В Днепре устроили "коридор позора" зрителям концерта вдовы Михаила Круга Видео

10:11

"Больные в коридоре, всем нужен кислород": в Мелитополе скорые привозят СOVID-больных каждые 10 минут Видео

10:05

"Исторический прорыв в науке": ВОЗ впервые в истории одобрила вакцину от малярии Видео

Реклама
09:33

Мрак еще хуже, чем при Путине: экс-майор КГБ спрогнозировал будущее Украины после смены власти в РФ Видео

09:05

"Мама не купила – значит, не любит": в школе под Сумами ученика затравили из-за печатных тетрадей

08:22

Украине нужен четкий механизм, гарантирующий безопасность – Зеленский о "Северном потоке-2" Видео

08:21

COVID-статистика в Украине ухудшается: за сутки - более 15 тысяч новых случаев коронавируса

08:06

В 22 раза выше риск умереть: ученые назвали беременность фактором риска при коронавирусе Видео

07:51

Штормовой ветер и местами заморозки: прогноз погоды на четверг, 7 октября

07:28

Суховеи, смерчи и паводки: синоптик предрекла последствия изменений климата в Украине Видео

06:42

"Чем тот АТОшник лучше меня?": под Одессой депутат горсовета возмутился из-за раздачи земли военным Видео

06:16

Два спикера одновременно: чего ждать в случае увольнения Разумкова мнение

06:15

"Царю-устрашителю" осталось недолго: астролог составил гороскоп для Путина на год Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять