"Уже привычная практика": Разумков убежден, что его отставка произошла с нарушением регламента

Разумков рассказал о своей отставке. / УНИАН

Уволенный с должности спикера Дмитрий Разумков заявил, что его отставка прошла с нарушением закона О регламенте парламента. Он отметил, что его коллеги об этом знают, но "говорят неправду прямо в глаза". Впрочем, это уже привычная практика, убежден политик.

"Я понимаю, что некоторые мои коллеги считают, что закон – это я. Но это не так, закон для всех. Вы можете его читать так, как вам удобно, но он написан четко", – сказал он в эфире программы "Свобода слова".

Бывший глава Верховной Рады также отметил, что в самой фракции "Слуга народа" голосов за его отставку не хватило, поэтому пришлось договариваться с другими фракциями.

"Я слышал, что это решение фракции ("СН" – ред) – о моей отставке. Этого не произошло. Голосов за мою отставку, внутрифракционных... не хватило. Поэтому надо было забирать за счет двух депутатских групп и еще одной фракции", – сказал депутат.

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Ранее Главред сообщал, что Рада отправила Дмитрия Разумкова в отставку с должности главы парламента. Решение поддержали 284 народных депутата, и ни единого голоса не дали парламентские фракции ОПЗЖ и ЕС.

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После этого уже бывший спикер ВР выступил на брифинге перед журналистами, где намекнул на амбиции стать президентом Украины. Он подчеркнул, что "будет создавать свою команду и "не собирается на пенсию". Подходящие для этого люди найдутся как в парламенте, так и вне его, уверен Разумков.