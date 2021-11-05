Разумков создает новое объединение в Верховной Раде: СМИ сообщили, кто туда войдет

Документы уже направлены на имя Руслана Стефанчука, сообщила пресс-секретарь политика.
Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".
"Да, это правда. Наконец-то в Раде появится "Разумная политика". Насколько мне известно, документы, скорее всего, уже направлены на имя Руслана Стефанчука", - сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в комментарии "УП".
По данным издания в объединение войдут около 25 народных депутатов из числа "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционных.
Читайте такжеРазумков и Зеленский спешат окончательно выяснить свои отношенияСреди них, в частности, "слуги народа" Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, экс-"слуга" Людмила Буймистер и нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко.
Дмитрий Разумков: жизнь после спикерства
Рада отправила Дмитрия Разумкова в отставку с должности главы парламента. Решение поддержали 284 народных депутата, и ни единого голоса не дали парламентские фракции ОПЗЖ и ЕС.
Позже бывший спикер ВР выступил на брифинге перед журналистами, где намекнул на амбиции стать президентом Украины. Он подчеркнул, что "будет создавать свою команду и "не собирается на пенсию". Подходящие для этого люди найдутся как в парламенте, так и вне его, уверен Разумков.
Также экс-спикер парламента уже заявлял о намерении создать новую политическую силу.
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