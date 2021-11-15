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Партию "Слуга народа" возглавила Елена Шуляк: что о ней известно

15 ноября 2021, 18:25
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Решение принималось на партийном съезде 15 ноября

Елена Шуляк
Елена Шуляк возглавила партию "Слуга Народа" / Фейсбук Е.Шуляк

В понедельник, 15 ноября, на съезде партии "Слуга народа" Елена Шуляк была избрана на пост главы политсилы. Ее кандидатуру коллеги поддержали единогласно, поскольку она единственная претендовала на эту должность.

"Елена Шуляк возглавила партию "Слуга Народа". Такое решение принял партийный съезд 15 ноября. Кандидатура Елены Шуляк была единственной на этот пост", - сообщила спикер партии Юлия Палийчук.

До назначения она была заместителем главы фракции "Слуга народа" и заместитель главы Комитета Верховной рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Кроме этого, она глава Координационного совета по проблемным вопросам градостроительства.

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Автор: Сергей Кущ
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Слуга народа Елена Шуляк
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