65% украинцев не нравится работа Зеленского - результаты опроса

Владимир Зеленский / УНИАН

Жители Украины в целом недовольны работой центральных органов власти во главе с президентом Зеленским. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", который был проведен с 4 по 9 ноября 2021 года.

Согласно результатам, только 33% опрошенных украинцев удовлетворены деятельностью президента Владимира Зеленского, а 65% высказываются по поводу его работы негативно.

Деятельностью Офиса президента довольный 22%, а неудовлетворенность высказали - 72%. Работа премьер-министра Дениса Шмыгаля устраивает лишь 18% опрошенных, недовольство высказали - 68%, а 14% не смогли ее оценить.

Самое большое недовольство украинцев среди органов центральной власти вызывает Кабинет министров и Верховная Рада. Работу Кабмина негативно оценивают 80% опрошенных, а парламента - 83%.

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Напомним, ранее сообщалось, что 40,1% украинцев считают, что нынешняя власть в Украине по существу ничем не отличается от предыдущей. Об этом следует из опубликованных 1 ноября результатов опроса, который был проведен Центром Разумкова.

36,2% опрошенных думают, что нынешнее руководство страны хуже своих предшественников. Но при этом 20,1% респондентов придерживаются мнения, что новая власть – лучше. Еще 3,6% граждан затруднились с ответом на этот вопрос.

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