40% украинцев убеждены, что нынешняя власть ничем не лучше прежней - опрос

Владимир Зеленский / УНИАН

40,1% украинцев считают, что нынешняя власть в Украине по существу ничем не отличается от предыдущей. Об этом следует из опубликованных 1 ноября результатов опроса, который был проведен Центром Разумкова.

36,2% опрошенных думают, что нынешнее руководство страны хуже своих предшественников. Но при этом 20,1% респондентов придерживаются мнения, что новая власть – лучше. Еще 3,6% граждан затруднились с ответом на этот вопрос.

Опрос проводился с 23 по 27 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

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Напомним, ранее опрос показал, что президенская политсила, партия Слуга народа, впервые за долгое время потеряла лидерство в рейтинге партий.

Теперь большинство респондентов поддерживают Европейскую солидарность – об этом говорят результаты опроса, который провели социологи КМИС.

Данные опроса показали, что за ЕС, партию бывшего президента Петра Порошенко, готовы проголосовать 13,9% всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором.

Слугу народа поддерживают соответственно 13,7% и 15,5% опрошенных.