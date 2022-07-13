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У Украины есть шанс войти в ЕС даже с оккупированными Россией территориями – Кулеба

13 июля 2022, 10:22

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз будут сложными из-за присутствия в Европе разных интересов, сказал Дмитрий Кулеба.

Кулеба Евросоюз
Украине нужно будет приложить серьезные усилия, чтобы вступить в Евросоюз - Кулеба / Коллаж УНИАН

В Европе есть множество неразрешенных конфликтов, по поводу которых до сих пор идут затяжные переговоры. Если будет политическая воля, то Украина может получить возможность войти в Евросоюз даже в случае оккупации части своих территорий. В качестве примером можно привести конфликт Испании с Великобританией из-за Гибралтара и территориальные споры Кипра с Турцией. Дискуссия о евроинтеграции Киева может быть очень сложной из-за присутствия на континенте разных интересов. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью El Pais он напомнил, что в Европе есть множество до конца не разрешенных территориальных конфликтов. И если будет политическая воля, то и Украина, даже в случае оккупации своих земель, может вступить в ЕС.

Читайте такжеСтатус кандидата в ЕС для Украины – дело Европы: у Путина сделали заявление о решении ЕвросоветаК примеру, Испания, которая состоит в Евросоюзе, открыто конфликтует с Великобританией по поводу принадлежности Гибралтара. Кипр также в ЕС в ситуации, когда есть территориальный спор с Турцией.

"Очевидно, мы хотим, чтобы война закончилась, и мы хотим освободить нашу территорию", - сказал Кулеба.

Также дипломат добавил, что переговоры о европейской интеграции Украины будут тяжелыми из-за различного спектра интересов в Европе.

"Но искусство дипломатии заключается в том, чтобы найти баланс. Членство Украины сделает ЕС сильнее", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Украина получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз

Европейский совет 23 июня одобрил предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Руководитель Евросовета Шарль Мишель сказал, что это исторический момент на пути интеграции государства в ЕС.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переломным моментом, который открыл Киеву дорогу в ЕС, стал визит лидеров ФРГ, Франции, Италии и Румынии в Евросоюз и их разговор с главой государства Владимиром Зеленским.

Президент Владимир Зеленский считает, что получение Украиной статуса страны-кандидата в ЕС предоставило государству возможность сделать серьезный шаг на сближение с Евросоюзом. Украина станет равноправным партнером для европейских стран.

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