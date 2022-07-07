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Партизанское движение в Северодонецке: местное подполье передало "привет" Кадырову и его боевикам

7 июля 2022, 12:08

Российские захватчики фактические сравняли город с землей, но даже среди руин Северодонецка остались украинцы, которые готовы сопротивляться оккупантам.

В Северодонецке активизировались партизаны ​
В Северодонецке активизировались партизаны ​ / Фото Луганська ОВА, sprotyv.mod.gov.ua

Во временно оккупированном Северодонецке активизировались партизаны. Они расклеивают по городу листовки с посланиями российским оккупантам.

Как сообщает Центр национального сопротивления, российские захватчики фактически сравняли город с землей, но даже среди руин остались украинцы, которые готовы сопротивляться оккупантам.

В частности, местное подполье распространило в городе послание для чеченского диктатора Рамзана Кадырова и его боевиков.

На одной из листовок написано: "Аптишка, какого цвета будут твои штанишки, когда мы придем за тобой?".

На второй распечатана фотография Кадырова и написано: "Кадыров, где ты прячешься? Почему мы тебя не можем найти в Северодонецке?".

Партизаны Северодонецка передают привет оккупантам / Фото sprotyv.mod.gov.ua
Сопротивление в украинцев в Севродонецке
Сопротивление в украинцев в Севродонецке / sprotyv.mod.gov.ua

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Как сообщал Главред, СМИ опубликовали фото, которые появились во временно оккупированном Херсоне. Их наклеили партизаны, которые являются участниками движения "Жовта стрічка". В посланиях к оккупантам говорится: "Референдума не будет, а будет суд и будет Гаага", "Референдума не будет, Херсон – это Украина".

Напомним, в Сети появилось видео с предательницей Украины из Лисичанска. В прошлом году девушка пела патриотическую песню ко Дню Независимости Украины, а в 2022-м - с улыбкой и слезами счастья встречала российских оккупантов в своем городе, заявив, что ждала их с 2014 года.

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