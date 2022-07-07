Партизанское движение в Северодонецке: местное подполье передало "привет" Кадырову и его боевикам

Российские захватчики фактические сравняли город с землей, но даже среди руин Северодонецка остались украинцы, которые готовы сопротивляться оккупантам.
Во временно оккупированном Северодонецке активизировались партизаны. Они расклеивают по городу листовки с посланиями российским оккупантам.
Как сообщает Центр национального сопротивления, российские захватчики фактически сравняли город с землей, но даже среди руин остались украинцы, которые готовы сопротивляться оккупантам.
В частности, местное подполье распространило в городе послание для чеченского диктатора Рамзана Кадырова и его боевиков.
На одной из листовок написано: "Аптишка, какого цвета будут твои штанишки, когда мы придем за тобой?".
На второй распечатана фотография Кадырова и написано: "Кадыров, где ты прячешься? Почему мы тебя не можем найти в Северодонецке?".
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Как сообщал Главред, СМИ опубликовали фото, которые появились во временно оккупированном Херсоне. Их наклеили партизаны, которые являются участниками движения "Жовта стрічка". В посланиях к оккупантам говорится: "Референдума не будет, а будет суд и будет Гаага", "Референдума не будет, Херсон – это Украина".
Напомним, в Сети появилось видео с предательницей Украины из Лисичанска. В прошлом году девушка пела патриотическую песню ко Дню Независимости Украины, а в 2022-м - с улыбкой и слезами счастья встречала российских оккупантов в своем городе, заявив, что ждала их с 2014 года.
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