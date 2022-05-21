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Выехать из города невозможно: Мариуполь взяли под контроль кадыровцы

21 мая 2022, 18:04

С сегодняшнего дня любая эвакуация из Мариуполя становится невозможной.

война, Буча, Мариуполь
Мариуполь / УНИАН, Reuters

В Мариуполе проходит ротация и оккупантов сменяют на военных Росгвардии и кадыровцев, которые увеличивают количество блокпостов в городе и вокруг него.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, выехать из города нет возможности.

"Наши источники в городе сообщают, что на фильтрационных пунктах пропуска и блокпостах вокруг Мариуполя в сторону Запорожья проходит ротация оккупантов. Коллаборантов и представителей так называемой народной милиции "ДНР" меняют на представителей Росгвардии и кадыровцев. Кроме того, оккупанты устанавливают дополнительные пункты контроля/блокпосты на грунтовых дорогах, по которым можно было обойти фильтрационный контроль", - рассказал он.

По его словам, это фактически означает, что с сегодняшнего дня любая эвакуация из города становится невозможной до открытия отдельных коридоров в результате переговоров.

"Все, кто поверил пропаганде и информационному вбросу оккупантов собирался временно вернуться в Мариуполь для вывоза личных вещей не делайте этого. На данный момент вы должны помнить - это дорога в один конец", - добавил он.

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Оборона Азовстали

На территорию меткомбината "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) было осуществлено десятки авианалетов, в том числе - стратегическими бомбардировщиками, сообщает полк "Азов".

Напомним, в субботу, 7 мая, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать всех детей, женщин и людей пожилого возраста.

В начале мая российские оккупанты смогли прорваться на территорию комбината "Азовтсаль".

Ранее российские войска наносили авиаудары по комплексу сооружений завода "Азовсталь", в подвалах которых укрываются украинские военные и гражданские.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.

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