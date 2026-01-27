Как сказать по-украински 'когда я ем, я глух и нем' - два правильных варианта

Тренер по речи Виктория Хмельницкая раскрыла тайну происхождения поговорки и поделилась правильными вариантами.

Многие с детства помнят поговорку "когда я ем, я глух и нем". Однако, пытаясь перевести это выражение на украинский язык, часто возникают трудности. Известная актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok-блоге разобрала происхождение этой фразы и предложила точные украинские эквиваленты.

Происхождение выражения овеяно легендами. Одна из самых популярных версий приписывает авторство Амброзио Спиноли - талантливому военачальнику XVII века. По легенде, во время ужина с королем Генрихом IV он произнес фразу, которая на французском означала: "Когда я ем, я не слушаю и не говорю". Смысл выражения прост - во время еды разговаривать невежливо.

Однако никаких исторических подтверждений этой легенды нет, а происхождение поговорки до сих пор остается дискуссионным. Она существует в двух вариантах - русском и французском, поэтому точно установить, кто ее создал первым, сложно.

Виктория Хмельницкая нашла в украинской литературе два интересных варианта, которые звучат гораздо естественнее, чем калька с русского:

Коли я їм та п'ю, не слухаю і не говорю. Коли я їм та п'ю, глуха й німа стаю або глухий й німий стаю.

Использование исконных украинских выражений вместо дословного перевода помогает сделать речь живой и избавиться от ощущения искусственности. Тренер призывает не просто копировать чужие идиомы, а искать те формы, которые уже существуют в украинском языке.

Смотрите видео о том, как по-украински сказать "когда я ем, я глух и нем":

Как говорить на украинском правильно - материалы по теме

Многие украинцы стараются избегать русизмов и часто заменяют "спасибо" на

"дякую". Тренер по устной речи и актриса дубляжа Виктория Хмельницкая объяснила, что "спасибо" происходит от старого славянского выражения "спаси Бог" и является вполне аутентичным для украинского языка.

Также слово "дедлайн" в украинском языке можно заменить более древним и благозвучным эквивалентом - "реченец". Также используют "конечный срок" (официально), "строк" (для временных промежутков) и "время икс" (неформально).

Как сообщал Главред, слово "форточка" не соответствует нормам современного украинского языка и считается русизмом. Правильный украинский эквивалент - "кватирка", то есть часть окна для проветривания.

О персоне: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценическому произношению, управлению голосом и коммуникации.

