Ни в коем случае не "форточка": какое настоящее украинское "имя" оконной шибки

Эксперт рассказала, почему "форточка" не соответствует нормам украинского языка и как правильно говорить.

Эксперт объяснила происхождение слова "кватирка" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Как правильно называть створку в оконной раме для проветривания

Какие дополнительные значения имеет слово "кватирка" в повседневной речи

Многие украинцы в быту употребляют слово "форточка", даже не задумываясь о его происхождении.

Главред решил рассказать, как правильно говорить по-украински – "форточка".

Как отмечает тренер по речи Вика Хмельницкая, оно не соответствует нормам современного украинского языка.

"Слова "форточка" в академических украинских словарях нет. Оно имеет немецкие корни (Pförtchen — дверца) и созвучно с польским fórtka (ворота), но в украинском языке закрепилось как россианизм", — объясняет Вика Хмельницкая.

Правильный эквивалент на украинском — "кватирка". Это слово также происходит из немецкого (Querteil) и означает "перегородка" или "часть". Корень слова (Quartíer) имеет несколько значений в разных контекстах:

четверть или фаза луны;

городской квартал;

военное поселение или жилье.

"Кватирка — это створка в оконной раме, которую открывают для проветривания. В разговорной речи так иногда ласково называют маленькую комнату", — добавляет эксперт.

Специалисты также предостерегают от использования популярного выражения "закрой форточку" в значении "замолчи". Оно считается грубым и оскорбительным и не подходит для культурного общения.

Подробнее о том, почему "кватирка", а не "форточка", смотрите в видео.

О персоне: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценическому произношению, управлению голосом и коммуникации.

