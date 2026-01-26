Ни в коем случае не "форточка": какое настоящее украинское "имя" оконной шибки

Вы узнаете:
- Как правильно называть створку в оконной раме для проветривания
- Какие дополнительные значения имеет слово "кватирка" в повседневной речи
Многие украинцы в быту употребляют слово "форточка", даже не задумываясь о его происхождении.
Главред решил рассказать, как правильно говорить по-украински – "форточка".
Как отмечает тренер по речи Вика Хмельницкая, оно не соответствует нормам современного украинского языка.
"Слова "форточка" в академических украинских словарях нет. Оно имеет немецкие корни (Pförtchen — дверца) и созвучно с польским fórtka (ворота), но в украинском языке закрепилось как россианизм", — объясняет Вика Хмельницкая.
Правильный эквивалент на украинском — "кватирка". Это слово также происходит из немецкого (Querteil) и означает "перегородка" или "часть". Корень слова (Quartíer) имеет несколько значений в разных контекстах:
- четверть или фаза луны;
- городской квартал;
- военное поселение или жилье.
"Кватирка — это створка в оконной раме, которую открывают для проветривания. В разговорной речи так иногда ласково называют маленькую комнату", — добавляет эксперт.
Специалисты также предостерегают от использования популярного выражения "закрой форточку" в значении "замолчи". Оно считается грубым и оскорбительным и не подходит для культурного общения.
Подробнее о том, почему "кватирка", а не "форточка", смотрите в видео.
@vikakhmelnytska#українськамова#барвистаукраїнська#яксказатиукраїнською#українська#скажиукраїнською#антисуржик#технікамови#ораторськамайстерність#сценічнамова#навчання#мова#українці#українськавимова♬ оригинальный звук - Вика Хмельницкая
Читайте также:
- Перевести или перевести деньги: ошибка, которую делают почти все
- Игорович, Игоревич или Игорьевич: как сказать на украинском без ошибки
- Как сказать по-украински "дедлайн" — слово, которое несправедливо забыли
О персоне: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценическому произношению, управлению голосом и коммуникации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред