Луценко не хочет, но готов стать генпрокурором

11 апреля 2016, 14:30

В Генпрокуратуре просят Порошенко и Гройсмана не назначать главой ГПУ человека без соответствующего опыта работы.

Юрий Луценко

Лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко не хочет, но готов рассмотреть предложение о должности генпрокурора с условием изменения законодательства.

Нардеп также отметил, что действующее законодательство не позволяет ему быть кандидатом в генпрокуроры, пишет УНИАН.

"Когда мне задали вопрос: а если законодательство будет изменено, готов ли ты, я сказал, что я не хочу, но готов", — сказал депутат.

В то же время, отметил он, если было бы официально сформировано предложение президента о выдвижении его кандидатом, и депутаты нашли бы возможным внести изменения в законодательство, то он "готов рассмотреть такое предложение".

"Сам не прошусь и не хочу. Говорю это откровенно и искренне", — сказал Луценко.

Парламентарий пояснил, что речь идет о "квалификационных изменениях", ведь сейчас закон для этой должности требует юридического образования и 10 лет юридической деятельности в правовой плоскости.

В свою очередь его супруга, народный депутат от БПП Ирина Луценко заявляла, что Юрий Луценко не может претендовать на пост главы ГПУ, поскольку не имеет юридического образования. Однако в СМИ появилась информация, что почва для утверждения Луценко все-таки готовится. В частности, речь шла о разработки проекта изменений в закон "О прокуратуре", позволяющий возглавить ее политику, не имеющему юридического образования и соответствующего стажа.

Между тем, сотрудники Генпрокуратуры, среди которых четыре заместителя генпрокурора Юрий Столярчук, Юрий Севрук, Роман Говда и Олег Залиско, обратились к президенту Украины Петру Порошенко и председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману с просьбой не назначать генпрокурором человека без соответствующего опыта работы, говорится на сайте ГПУ.

 "Руководство Генеральной прокуратуры Украины, руководители региональных и военных прокуратур регионов Украины обратились к президенту Украины Петру Порошенко и председателю Верховной Рады Украины Владимиру Гройсману с письмом, в котором выразили глубокую обеспокоенность в связи с заявлениями отдельных представителей общественных организаций и некоторых политиков о необходимости назначения на должность Генерального прокурора Украины человека, который не имеет опыта работы в органах прокуратуры", — сообщили в ГПУ.

"Работники органов прокуратуры обеспокоены ситуацией, которая сложилась в последнее время вокруг прокуратуры и наносит школы ее имиджу и авторитету, не способствует восстановлению доверия народа Украины", — отмечается в письме.

"Несмотря на положительные преобразования в прокуратуре Украины, в последнее время в СМИ и отдельными представителями общественных организаций, а также некоторыми политиками высказываются заявления о необходимости назначения новым генпрокурором человека не из системы органов прокуратуры. При этом отсутствуют достаточное обоснование и предпосылки для таких публичных заявлений и принятия соответствующего решения", — говорится в документе.

"Такие призывы вызывают глубокую обеспокоенность, поэтому мы просим при выборе кандидатуры на должность генпрокурора не учитывать необъективные обвинения и популистские высказывания отдельных граждан и политиков для реализации собственных политических амбиций, а рассматривать кандидата исключительно по профессиональным и морально-деловым качествам, с соблюдением требований закона о прокуратуре", — считают прокуроры.

Напомним, Верховная Рада отправила генерального прокурора Виктора Шокина в отставку 29 марта, а уже 3 апреля президент Петр Порошенко его уволил.

И.о. генпрокурора до момента избрания нового главы ведомства был назначен первый замгенпрокурора Юрий Севрук. Впрочем, если говорить о дальнейших перспективах Севрука на должности генпрокурора, сам он заявил, что не получал предложений возглавить Генпрокуратуру в будущем.

В то же время готовность стать новым генпрокурором выразил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. О каких-либо официальных предложениях Горбатюку на данный момент неизвестно, однако еще до увольнения Шокина в Раде начался сбор подписей за назначение Горбатюка новым генпрокурором.

Что касается кандидатуры Луценко на этот пост, то такая возможность обсуждалась еще с осени прошлого года. В феврале-марте 2016 года к этому вопросу снова вернулись.

Больше по теме читайте в статье: Выход из политкризиса: генпрокурор от оппозиции, технический Кабмин в миниатюре и деньги МВФ.

 

 

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