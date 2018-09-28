Луценко озвучил наказание для украинцев с двойным гражданством

Юрий Луценко намерен лишать украинского паспорта лиц с двойным гражданством / УНИАН

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил об открытии уголовного производства в отношении граждан Украины, которые имеют двойное гражданство.

"Служба безопасности Украины ведет следствие, мы ведем процессуальный надзор. Получение двойного гражданства категорически запрещено украинской Конституцией. Тут двух толкований быть не может. Если есть доказательства о двойном гражданстве - это должно наказываться", - цитирует его Liga.ua.

Комментируя ситуацию с выдачей венгерских паспортов в Берегово на Закарпатье, генпрокурор акцентировал, что двойное гражданство на территории Украины запрещено законом.

Луценко напомнил инцидент с народным депутатом Андреем Артеменко, который был лишен украинского гражданства по причине наличия еще одного паспорта.

"Если в ходе следствия СБУ будут установлены такие случаи по другим лицам, любым - мэрам, губернаторам, министрам, пенсионерам, военнослужащим - действие будет таким же: лишение украинского гражданства", - сказал Луценко.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после инцидента с выдачей венгерских паспортов в Закарпатской области и жесткой реакции Украины заявил, что Будапешт "заступится за права каждого члена венгерской общины на Закарпатье" и потребовал от украинских властей принятия закона о двойном гражданстве.