39 человек с двойным гражданством попались в Закарпатье

Преимущественно выявляют лиц с венгерскими паспортами / Фото: turizmusonline.hu

По меньшей мере 39 человек с запрещенным в Украине двойным гражданством удалось выявить пограничникам на западной границе Украины.

"В этом году мы зафиксировали уже 39 случаев предъявления гражданами Украины паспортов других государств. В прошлом году было 49 случаев. В 90% случаев - это паспорта Венгрии, все остальные - Словакии, Румынии и даже Израиля. Когда мы обнаруживаем такие случаи, то составляем протоколы об административном правонарушении и отправляем документы в суд. Паспорт мы не изымаем, потому что нет на это законных оснований", - сообщил представитель Чопского пограничного отряда Артем Олейник в эфире телеканала Тиса-1, передает Mukachevo.net.

Читайте такжеЕще в одной стране ЕС задумались об упрощенном получении гражданства украинцамиКак ранее сообщалось, Климкин заявил, что в вопросе высылки консула Венгрии после публикации видео с раздачей венгерских паспортов в Закарпатской области все уже решено - существуют только два варианта дальнейшего развития событий.

Напомним, накануне в Сети появился ролик, на котором в венгерском консульстве гражданам Украины выдавали паспорта.