Сийярто требует защиты венгерского меньшинства Закарпатья и двойного гражданства

24 сентября 2018, 01:52

Дипломат связывает "антивенгерские настроения" с предстоящими выборами президента страны.

Сийярто
Сийярто планирует обговорить спорный вопрос в Климкиным / Фото: Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после инцидента с выдачей венгерских паспортов в Закарпатской области и жесткой реакции Украины заявил, что Будапешт "заступится за права каждого члена венгерской общины на Закарпатье".

"Если украинская сторона вышлет консула Венгрии, это не останется без соответствующих мер со стороны венгерской стороны, но есть надежда, что этого можно избежать", - отметил министр перед отлетом в Нью-Йорк, где примет участие в заседании Генассамблеи ООН, сообщает Радио Свобода.

По словам Сийярто, Будапешт и в дальнейшем заинтересован в хороших отношениях с Украиной, но не допустит, чтобы оскорбительные нападки звучали в адрес закарпатских венгров.

В рамках ассамблеи венгерский дипломат намерен встретится с главой МИД Украины Павлом Климкиным, чтобы обсудить "усиление антивенгерских настроений", которые связывает с предстоящими выборами.

Сийярто заявил, что агрессия по отношению к венгерскому меньшинству Закарпатья проявилась во многих сферах, однако на минувшей неделе "зашла слишком далеко".

"Двойное гражданство распространено в Европе, и если Украина действительно хочет двигаться в сторону ЕС, не может ставить под сомнение такой институт", - подчеркнул он.

Министр добавил, что, в случае непонимания сторон, Венгрия будет препятствовать интеграции Украины в ЕС и в НАТО.

"Венгрия, следовательно, сделает все возможное ради хороших отношений, но встанет на защиту каждого члена венгерского меньшинства и не допустит, чтобы украинцы нарушали наиболее серьезное дипломатические принципы", - добавил он.

Как ранее сообщалось, Климкин заявил, что в вопросе высылки консула Венгрии после публикации видео с раздачей венгерских паспортов в Закарпатской области все уже решено - существуют только два варианта дальнейшего развития событий.

Напомним, накануне в Сети появился ролик, на котором якобы в венгерском консульстве гражданам Украины выдавали паспорта.

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Новость в спецтеме:Скандал с выдачей венгерских паспортов в Берегово
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