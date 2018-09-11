Луценко пожаловался, что ему пришлось отдохнуть на Сейшелах

Генпрокурор Украины Юрий Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что провел на Сейшелах, а не на родине, потому что в Украине ему бы не дали отдохнуть митингующие. Глава ГПУ попросил отнестись к этому "с пониманием".

"Прошу отнестись к этому с пониманием, но отдохнуть на любом украинском курорте я не смогу. Поскольку это превратится в митинг и прием граждан. Поэтому единственной формой отдыха, при которой я могу выпасть из бурлящих событий Украины, становится выезд в одной из европейских стран ", - пояснил он в интервью сайту "Цензор.нет".

По словам Луценко, он знал, что реакция на его отдых будет негативной, но решился поехать на Сейшелы из-за жены.

"Я люблю свою жену. У нас было 30-летие свадьбы, а у детей - отложенное свадебное путешествие. Мы договорились их провести вместе. Саша с Настей подбирали, куда поехать. в результате они оплатили перелет, все остальное обошлось мне в подъемную сумму. То есть я ни на что не жалуюсь. Да, это дорого. Но это было один раз за 30 лет... И еще одна причина - у меня большая зарплата, почти 150 тысяч гривен", - подытожил Луценко.

В конце 2017 года Юрий Луценко с семьей на протяжении недели отдыхал на Сейшелах, арендовав там сразу три виллы.