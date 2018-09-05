ГПУ получила доступ к звонкам еще одной журналистки

Кристина Бердинских / Кристина Бердинских/Фейсбук

Генеральная прокуратура Украины получила доступ к телефону еще одной журналистки - на этот раз сотрудницы издания "Новое время", Кристины Бердинских.

Кристина Бердинских отметила, что узнала об этом от пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган, в среду, 5 сентября. Журналистка сама сообщила об этом общественности на своей странице в Facebook.

"Лариса Сарган только сообщила, что по моему телефону тоже есть постановление суда, аналогичное, как у Натальи Седлецкой", - написала Бердинских.

Читайте такжеЖурналистка утверждает, что обнаружила "московский след" в минометах "Молот"Народный депутат Светлана Залищук, на своей странице в Facebook отметила, что эту информацию подтвердил и генпрокурор Юрий Луценко.

"Только что была на встрече с генпрокурором по делу Натальи Седлецкой. Он сообщил, что решение суда есть не только по Наталье, но и по Кристине Бердинских", - написала Залищук.

Напомним, 27 августа нынешнего года Печерский райсуд столиц Украины удовлетворил требование Генеральной прокуратуры и разрешил получить от провайдера информацию со смартфона руководителя программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой.