Генпрокуратура добилась доступа к смартфону журналистки, разоблачающей "властную" коррупцию

Наталья Седлецкая / "Радио Свобода"

27 августа нынешнего года Печерский райсуд столиц Украины удовлетворил требование Генеральной прокуратуры и разрешил получить от провайдера информацию со смартфона руководителя программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой.

В cудебном постановлении говорится о предоставлении доступа следствия к звонкам и смс-сообщениям журналистки в период с июля 2016-го по ноябрь 2017 года и к данным о геолокации ее смартфона в течение этих семнадцати месяцев. Как сообщает "Радио Свобода", за это время редакция "Схем" провела и опубликовала ряд расследований об украинских чиновников, включительно с деятельностью генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Кроме того, Седлецкая вместе с рядом других журналистов проходит свидетелем по делу о возможном разглашении гостайны и данных досудебного расследования директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником. Напомним, ранее сообщалось о том, как тот в ночное время посещал дом президента Украины Петра Порошенко.