Луценко отменил визит в США на форум по активам, "развернулись настоящие страсти" — журналистка

Генеральный прокурор Юрий Луценко отменил визит в США на Глобальный форума по возврату активов, который стартует в Вашингтоне.

В 2017-м мероприятие посвящено четырем странам, одна из них — Украина, написала журналистка "Радио Свобода" Наталья Седлецкая на своей странице в Facebook.

"В Вашингтоне развернулись настоящие страсти вокруг отмененного визита Юрия Луценко в США…", — отмечается в сообщении.

По ее словам, "остальные государства представлены на самом высоком уровне — генеральные прокуроры и министры юстиции трех стран участвуют в главной панели на открытии Форума".

Ранее Юрий Луценко заявил, что в Национальном антикоррупционного бюро весь аппарат агентов пока находится вне закона. Потом в Государственном департаменте США выразили обеспокоенность тем, что в Украине сорвали расследование НАБУ.