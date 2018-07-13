Глава НАБУ Сытник встречался ночью с Порошенко у него дома. Видео

Президент Украины Петр Порошенко по ночам тайно принимает визитеров.

Это выяснили журналисты программы "Схемы", проследив за имением главы государства в Козине. По меньшей мере, есть доказательства одной такой встречи.

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Так, Порошенко в Козине посещал глава НАБУ Артем Сытник. "Ночное рандеву" состоялось 26 апреля. При этом в это же время резиденцию скорее всего посещал депутат Александр Грановский: его машины были замечены у ворот резиденции.

Сытник факт встречи подтвердил, а вот встречу с Грановским – нет. Грановский на запрос журналистов не ответил, как и сам Порошенко.

Как сообщалось, народного депутата от БПП Александра Грановского неофициально называют куратором Банковой в судах, прокуратуре и помощником президента по "особо важным делам", которые не всегда имеют отношение к депутатской работе.