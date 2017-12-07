Нардеп анонсировал голосование за законопроект об "убийстве" НАБУ

Народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что сегодня — 7 декабря — в Верховной Раде запланировано голосование за законопроект об "убийстве" Национального антикоррупционного бюро, говорится на его странице в Facebook.

Директор НАБУ Артем Сытник на закрытии Глобального форума по возврату активов в Вашингтоне заявил, что 6 декабря в парламенте был зарегистрирован документ, который допускает увольнение руководства Бюро по политическим мотивам, написала журналистка "Радио Свобода" Наталья Седлецкая у себя в соцсети.

"Продолжается вечер "пробей дно много раз". Итак, голосование за закон об убийстве НАБУ будет уже завтра, в четверг. По состоянию на сейчас они собираются идти по той же схеме, как голосовали за закон о генпрокурорстве Луценко (Юрий Луценко — Ред.): в один день — за включение в повестку дня, за основу и в целом. Доведут ли до конца — зависит от нашей активности", — отметил нардеп.

Ранее лидеры парламентских фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" — Артур Герасимов, Максим Бурбак — зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения парламентского контроля" (№7362).

Документом предлагается дополнить закон "О Регламенте Верховной Рады Украины" новой главой 33-1 и статьей 216-2, изменениями предусмотрено, что парламент может выразить недоверие директору Государственного бюро расследований, замгенпрокурора — руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, директору НАБУ и члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, что влечет за собой отставку с должности, пишет УНИАН.

Напомним, в НАБУ утверждали, что Генпрокуратура и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе, задержали его детектива, планировались аресты еще трех антикоррупционеров. Юрий Луценко говорил, что в НАБУ весь аппарат агентов находится вне закона.