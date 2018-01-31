Луценко отчитался, за какие деньги с семьей отдохнул на Сейшелах

Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что он вместе с семьей отдохнул на Сейшельских островах за деньги со своей зарплаты и доход его жены — представителя президента в Верховной Раде Ирины.

Перелет оплатил сын, написал чиновник на своей странице в Facebook.

"В конце сентября старший сын (Александр — Ред.) женился и отложил традиционный медовый месяц на потом. В 2018 году у нас с Ириной 30-летие совместной жизни", — отметил чиновник.

"Решили, что всей семьей в январе проведем отдых, чтобы побыть вместе. Саша и Настя выбирали место в теплых краях. Сын оплатил перелет (и мы это указали в своих декларациях). Проживание (примерно 20 тысяч долларов на троих) мы оплатили сами", — добавил генпрокурор.

"... В последнее время я получаю зарплату от 130 до 220 тыс. грн ежемесячно. Ира — более 110 тыс. дохода. Это позволило нам провести с детьми 7 дней на отдыхе", — подчеркнул он.

Ранее СМИ писали, что в конце 2017 года Юрий Луценко с семьей неделю отдыхал на Сейшелах, арендовал там три виллы. Генпрокурор заявил, что его семья обладает достаточным количеством задекларированных денег для того, чтобы позволить себе отдых на островах.