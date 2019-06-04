Зеленская восторженно рассказала о первом визите в Брюссель

Елена Зеленская рассказала о визите в Брюссель / Фото: Апостроф

Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, поделилась с подписками своего блога эмоциями о первом зарубежном официальном визите.

"Брюссель. Первый зарубежный визит. Сегодня имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира. Хочу поблагодарить за гостеприимство жену Главы Миссии Украины при НАТО Инну Пристайко и жену Посла Украины в Бельгии Тамару Точицкую", - написала Зеленская в Instagram.

Первая дели опубликовала фото с улиц Брюсселя. На одном снимке она прогуливается, а на втором позирует с супругами дипломатов.

"Классный костюмчик", "Лучшая первая леди", "Одета просто супер, со вкусом, в легкой обуви и с минимальным макияжем, идеально", "Елена,вы как всегда прекрасно выглядите", "Боже, даже не могу поверить, что это произошло с нами ... самая красивая и стильная президентская чета мира у нас", - написали интернет-пользователи в комментариях.

/ Фото: Instagram/olenazelenska_official

/ Фото: Instagram/olenazelenska_official

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