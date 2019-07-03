Ответ на письмо Парубия: наблюдатели ПАСЕ досрочно свернули работу в Украине

3 июля 2019, 18:04

Парубий сообщил президенту ПАСЕ, что ВР отозвала свое приглашение наблюдать за досрочными парламентскими выборами.

ПАСЕ
В ПАСЕ отреагировали на письмо Парубия / УНИАН

Спустя сутки после того, как спикер Верховной Рады Андрей Парубий бесцеремонно завернул наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду, в Ассемблее приняли важное решение.

3 июля, в среду, стало известно, что наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы в Украине досрочно завершают свою работу, сообщили в пресс-службе Ассамблеи.

Указано, что делегация ПАСЕ находилась в Киеве 2 и 3 июля 2019 года для оценки предвыборного климата в преддверии досрочных парламентских выборов в Раду, которые состоятся 21 июля.

"В письме от 2 июля 2019 года спикер Верховной рады Андрей Парубий сообщил президенту ПАСЕ Лилиане Мори Паскье, что Верховная рада отозвала свое приглашение наблюдать за досрочными парламентскими выборами в Украине 21 июля 2019 года. В результате этого решения предвыборная делегация решила досрочно прекратить свою деятельность", - отмечается в сообщении.

Также стало известно, что все запланированные наблюдателями ПАСЕ встречи были отменены.

Читайте также"Пока не освободят моряков": Комитет Рады проголосовал за уход делегации Украины из ПАСЕВ свою очередь, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье заявила, что Украина обязана приглашать наблюдателей ПАСЕ для мониторинга избирательных кампаний.

На сайте ПАСЕ было опубликовано сообщение, в котором Паскье сожалеет, что Верховная рада Украины решила отозвать приглашение для наблюдателей от ПАСЕ для осуществления мониторинга внеочередных выборов в ВР, которые состоятся 21 июля. Она напомнила, что Ассамблея имела длительную практику сотрудничества с Украиной в наблюдении за выборами, начиная с 1994 года, что создало возможность "существенно улучшить" нормативно-правовую базу и избирательные практики в Украине.

"Я должна обратить внимание, что Украина как член Совета Европы находится под процедурой мониторинга ассамблеи и имеет обязательства приглашать Ассамблею наблюдать за президентскими и парламентскими выборами", - подчеркнула президент ПАСЕ, передает РБК -Украина.

Напомним, 26 июня ПАСЕ решила вернуть Россию в ведомство, однако выдвинула ряд условий. В 2014-м РФ лишили основных полномочий из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины. Позже комитет Верховной Рады по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ.

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