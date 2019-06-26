В ЦИК обьявили порядковые номера партий в бюллетене

В ЦИК определили порядок расположения партий в бюллетенях / Reuters

Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку и определила порядок расположения зарегистрированных на парламентские выборы политпартий в избирательном бюллетене.

В ЦИК уточнили, что 21 июля 21 партия будет баллотироваться в Верховную Раду. Соответствующую процедуру в ведомстве провели сегодня на заседании.

Номера политических партий в бюллетене:

Оппозиционный блок Сила и честь Всеукраинское Объединение Батькивщина Патриот Сила людей Оппозиционная Платформа - За жизнь Партия зеленых Украины Всеукраинское объединение Факел Объединение Самопомощь Европейская Солидарность Украинская стратегия Гройсмана Гражданская позиция Социальная справедливость Слуга народа Сила права Радикальная партия Ляшко Партия Шария Голос Политическая партия Независимость Аграрная партия Украины Всеукраинское объединение Свобода

Ранее в ЦИК обьявили, из скольких кандидатов украинцам придется выбирать себе новую Раду.