В ЦИК обьявили порядковые номера партий в бюллетене

Всего 21 партия будет баллотироваться в Раду.
Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку и определила порядок расположения зарегистрированных на парламентские выборы политпартий в избирательном бюллетене.
В ЦИК уточнили, что 21 июля 21 партия будет баллотироваться в Верховную Раду. Соответствующую процедуру в ведомстве провели сегодня на заседании.
Номера политических партий в бюллетене:
- Оппозиционный блок
- Сила и честь
- Всеукраинское Объединение Батькивщина
- Патриот
- Сила людей
- Оппозиционная Платформа - За жизнь
- Партия зеленых Украины
- Всеукраинское объединение Факел
- Объединение Самопомощь
- Европейская Солидарность
- Украинская стратегия Гройсмана
- Гражданская позиция
- Социальная справедливость
- Слуга народа
- Сила права
- Радикальная партия Ляшко
- Партия Шария
- Голос
- Политическая партия Независимость
- Аграрная партия Украины
- Всеукраинское объединение Свобода
Ранее в ЦИК обьявили, из скольких кандидатов украинцам придется выбирать себе новую Раду.