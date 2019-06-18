В ЦИК объявили, из скольких кандидатов украинцам придется выбирать себе новую Раду

Из скольких кандидатов украинцам придется выбирать себе новую Раду / Униан

ЦИК объявила количество человек, которые зарегистрировались в качестве кандидатов в депутаты Рады нового созыва.

"…в одномандатных избирательных округах был зарегистрирован 461 кандидат в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения — 414, выдвинутых политическими партиями — 47", — отмечается в заявлении.

Ранее в Центризбиркоме рассказали, как и почему успеют напечатать бюллетени к выборам в Раду. Информацию озвучил замглавы ЦИК Евгений Радченко.

Напомним, в Центризбиркоме приняли решение о календарном плане организации и проведения досрочных выборов в Раду. До этого в ведомстве приняли важное решение по смене места голосования.