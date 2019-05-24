В ЦИК приняли решение о календарном плане организации и проведения досрочных выборов Рады

24 мая 2019, 21:51

До 28 мая партии должны представить в ЦИК представления о кандидатурах в состав ОИК.

Центризбирком
Партии должны представить в ЦИК кандидатов в состав ОИК / УНИАН

Единогласным решением Центральной избирательной комиссии утвержден календарный план организации и проведения внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля.

Согласно календарному плану, до 28 мая включительно партии должны представить в ЦИК представления о кандидатурах в состав окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов, а до 31 мая включительно ЦИК должна провести жеребьевку по включению кандидатур в состав ОИК и создать их. Участковые избирательные комиссии ЦИК должны создать до 5 июля включительно.

Подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов стартует сегодня и продлится до 20 июня включительно. Окончание регистрации кандидатов в депутаты - по 25 июня включительно.

Читайте такжеНовые выборы 2019: стартовал избирательный процесс внеочередных выборов в РадуСогласно законодательству, для регистрации партии со списком в общегосударственном округе размер залога составляет 1000 размеров минимальной заработной платы, а для самовыдвиженца или партии, которая выдвигает кандидата в одномандатном округе - 10 размеров минимальной заработной платы.

Свои предвыборные программы партии должны обнародовать до 12 июля включительно.

Согласно плану, партия может обратиться в ЦИК с просьбой об отмене регистрации кандидата в депутаты по 8 июля включительно. До этого же числа могут отказаться от баллотирования и кандидаты в депутаты.

Начало предвыборной агитации предусмотрено со следующего дня после принятия ЦИК решения о регистрации кандидата, она продлится до 19 июля включительно.

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Форму, текст и цвет избирательных бюллетеней должны утвердить до 26 июня включительно.

Результаты выборов ЦИК должна установить до 5 августа включительно.

Кроме того, сегодня на заседании ЦИК утвердила разъяснения для общественных организаций о порядке предоставления разрешения иметь официальных наблюдателей, а также разрешила ОИК осуществлять предварительную оплату на приобретение товаров и услуг для подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов.

Читайте такжеРоспуск Рады: в Верховный суд поступил третий иск на указ ЗеленскогоНапомним, 20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.

На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

В этот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просит признать документ противоправным и недействительным.

Позже глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук предупредила, что нынешние законы не позволяют ЦИК вовремя завершить подготовку к досрочным выборам в Верховную Раду 2019.

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