В Центризбиркоме рассказали, как и почему успеют напечатать бюллетени к выборам в Раду

Бюллетени / ТСН

Украинское Минэкономразвития и торговли издало указ, благодаря которому Центризбирком успеет напечатать бюллетени для досрочных выборов в Верховную Раду.

Соответствующую информацию озвучил замруководителя ЦИК Евгений Радченко. Он утверждает, что никаких препятствий для запуска процесси печатания избирательных бюллетеней и угроз срывов тендерных процедур сейчас не существует - поскольку все заказы будут осуществляться по переговорной процедуре.

"Переговорная процедура не такая длительная, поэтому у нас есть время, чтобы должным образом подготовиться, принять на заседаниях, как того требует закон, постановление о форме и содержании избирательного бюллетеня, для того, чтобы определить цвет, успеть сделать всю защиту, успеть сделать весь внешний вид", – подытожил Радченко.

Напомним, ранее в Центризбиркоме приняли решение о календарном плане организации и проведения досрочных выборов в Раду. До этого в ведомстве приняли важное решение по смене места голосования.