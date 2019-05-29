Выборы-2019: в ЦИК приняли важное решение по смене места голосования

Центризбирком / УНИАН

Центральная избирательная комиссия сообщила о том, что отныне для смены места голосования не требуется предоставлять подтверждающие документы.

Изменение произошло после того, как ЦИК внесла изменения в постановление от 13 сентября 2012 года № 893 "Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса".

"Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает представление документов (копий документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса", - объяснили решение в пресс-службе ЦИК.

Читайте такжеДосрочные выборы: Слуга народа планирует получить однопартийное большинство в РадеОтметим, что ранее для смены места голосования избиратели должны были предоставить документ, который подтверждал такую необходимость.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

В этот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.

Позже глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук предупредила, что нынешние законы не позволяют ЦИК вовремя завершить подготовку к досрочным выборам в Верховную Раду 2019. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс.