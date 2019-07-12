Первое слово: стало известно, как Путин начал разговор с Зеленским

Путин / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какое первое слово Владимир Путин сказал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора 11 июля.

Как передает РИА Новости, оказалось, что Путин начал беседу с обычного приветствия.

"Путин начал разговор словами "здравствуйте", — сказал Песков.

Как сообщал Главред, ранее пресс-секретарь Путина сообщил, что разговор двух президентов "носил достаточно прагматичный характер".

Как известно, 11 июля состоялся первый разговор президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина. Главы государств пообщались в телефонном режиме. Разговор происходил по инициативе украинской стороны.

Во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен украинских военных моряков. Путин и Зеленский также обсудили возвращение в Украину других граждан, которые содержатся на российской территории.