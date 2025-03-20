Путин хочет нанести максимальный ущерб Украине и спасти свою инфраструктуру - СМИ

Надежды на изменение ситуации на фронте практически нет. Лишение Украины возможности нанести удар по "самому болезненному месту" РФ сделает борьбу еще труднее.

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Путин хочет нанести максимальный ущерб Украине и спасти свою инфраструктуру / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Главные тезисы:

Украина хочет "вернуть войну домой"

Атаки по России серьезно влияют на оккупационную армию

Путин хочет спасти свою инфраструктуру

Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы и электростанции в России резко выросли. С начала 2025 года уже произошло 19 атак, тогда как за весь 2024-й их было 25. Именно поэтому первое требование президента РФ Владимира Путина на переговорах о прекращении огня — заставить их прекратиться.

Для Украины атаки на российскую инфраструктуру являются способом замедлить продвижение российской армии, нанося удары по складам горючего, снабжающим самолеты, танки и истребители, пишет The Telegraph.

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"Но они также отражают другую цель Украины - желание "вернуть войну домой" Путину и российскому народу. Это может частично объяснить, почему после телефонного разговора с президентом США во вторник Путин был готов согласиться на частичное прекращение огня с Украиной, согласно которому должны прекратиться удары по энергетической инфраструктуре, но наступление вдоль линии фронта могло бы продолжаться", - отмечает издание.

Старший аналитик по нефтяным рынкам компании Energy Aspects Ливия Галларати, отметила, что в результате украинских атак, ощутимо снизился объем сырой нефти, перерабатываемой российскими НПЗ.

"Некоторые из известных нам объектов подверглись нападению, и мы смогли подтвердить, что это очень крупные и важные нефтеперерабатывающие заводы. И мы наблюдаем значительное снижение объемов переработки нефти на российских НПЗ — до атак они перерабатывали около 5,6-5,5 миллиона баррелей в день", – сказала она.

Старший аналитик компании Rusi Эмили Феррис отметила, что такие атаки не только влияют на добычу нефти на важных нефтеперерабатывающих заводах, но и привлекают внимание к войне среди россиян, которые, возможно, получают дезинформацию от правительства, но не могут игнорировать большие пожары, которые полыхают в их районе.

"Эти атаки демонстрируют географическую досягаемость Украины на территории России и психологически возвращают войну домой", – сказала она.

НПЗ в России - карта / Инфографика: Главред

Атаки также направлены на то, чтобы оказать воздействие на российскую армию. В частности, нефтеперерабатывающий завод Танеко, неоднократно атакованный Украиной, может перерабатывать 16 миллионов тонн нефти в год и играет ключевую роль в снабжении топливом российской армии. Украина также вынудила приостановить работу нефтеперерабатывающего завода в Рязани, расположенного в 300 милях от украинской границы, который производит топливо для самолетов, танков, самолетов и кораблей.

Журналисты отмечают, что 30-дневный мораторий на нанесение ударов по энергетической инфраструктуре станет облегчением в том числе и для Киева.

Атаки России на украинскую энергетику привели к тому, что мощности Киева сейчас составляют примерно треть от уровня начала 2022 года. Из-за российских атак миллионы людей сталкиваются с перебоями в электроснабжении, отоплении и водоснабжении.

Однако поскольку надежды на изменение ситуации на фронте практически нет, лишение Украины возможности нанести Путину удар по "самому болезненному месту" сделает борьбу еще труднее, подчеркивает издание.

Атаки дронов в России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 20 марта в Саратовской области РФ прогремели взрывы. Сообщалось об атаке неизвестных дронов. Недалеко от аэродрома в Энгельсе поднялся огромный столб дыма.

На военном аэродроме Энгельс-2 базируется 121-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, входящий в состав дальней авиации ВКС РФ. Этот аэродром играет немаловажную роль в российских ракетных атаках по Украине, поскольку с него регулярно совершают боевые вылеты Ту-95МС и Ту-160. На аэродроме хранятся и обслуживаются крылатые ракеты типа Х-101 и Х-55.

В ночь на 19 марта дроны атаковали город Кропоткин в Краснодарском крае России. Прогремело не менее трех взрывов. Вспыхнул пожар в районе местного НПЗ. Объект находится на расстоянии около 400 км от линии фронта в Украине.

В ночь на 14 марта неизвестные беспилотники атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Красонодарском крае РФ. В одном из резервуаров вспыхнул масштабный пожар. Кроме того, дроны заметили в Подмосковье - местные жители пожаловались на взрывы.

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