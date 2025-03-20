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Путин хочет нанести максимальный ущерб Украине и спасти свою инфраструктуру - СМИ

Анна Ярославская
20 марта 2025, 10:26
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Надежды на изменение ситуации на фронте практически нет. Лишение Украины возможности нанести удар по "самому болезненному месту" РФ сделает борьбу еще труднее.
Путин, атаки на НПЗ
Путин хочет нанести максимальный ущерб Украине и спасти свою инфраструктуру / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Главные тезисы:

  • Украина хочет "вернуть войну домой"
  • Атаки по России серьезно влияют на оккупационную армию
  • Путин хочет спасти свою инфраструктуру

Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы и электростанции в России резко выросли. С начала 2025 года уже произошло 19 атак, тогда как за весь 2024-й их было 25. Именно поэтому первое требование президента РФ Владимира Путина на переговорах о прекращении огня — заставить их прекратиться.

Для Украины атаки на российскую инфраструктуру являются способом замедлить продвижение российской армии, нанося удары по складам горючего, снабжающим самолеты, танки и истребители, пишет The Telegraph.

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"Но они также отражают другую цель Украины - желание "вернуть войну домой" Путину и российскому народу. Это может частично объяснить, почему после телефонного разговора с президентом США во вторник Путин был готов согласиться на частичное прекращение огня с Украиной, согласно которому должны прекратиться удары по энергетической инфраструктуре, но наступление вдоль линии фронта могло бы продолжаться", - отмечает издание.

Старший аналитик по нефтяным рынкам компании Energy Aspects Ливия Галларати, отметила, что в результате украинских атак, ощутимо снизился объем сырой нефти, перерабатываемой российскими НПЗ.

"Некоторые из известных нам объектов подверглись нападению, и мы смогли подтвердить, что это очень крупные и важные нефтеперерабатывающие заводы. И мы наблюдаем значительное снижение объемов переработки нефти на российских НПЗ — до атак они перерабатывали около 5,6-5,5 миллиона баррелей в день", – сказала она.

Старший аналитик компании Rusi Эмили Феррис отметила, что такие атаки не только влияют на добычу нефти на важных нефтеперерабатывающих заводах, но и привлекают внимание к войне среди россиян, которые, возможно, получают дезинформацию от правительства, но не могут игнорировать большие пожары, которые полыхают в их районе.

"Эти атаки демонстрируют географическую досягаемость Украины на территории России и психологически возвращают войну домой", – сказала она.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России - карта / Инфографика: Главред

Атаки также направлены на то, чтобы оказать воздействие на российскую армию. В частности, нефтеперерабатывающий завод Танеко, неоднократно атакованный Украиной, может перерабатывать 16 миллионов тонн нефти в год и играет ключевую роль в снабжении топливом российской армии. Украина также вынудила приостановить работу нефтеперерабатывающего завода в Рязани, расположенного в 300 милях от украинской границы, который производит топливо для самолетов, танков, самолетов и кораблей.

Журналисты отмечают, что 30-дневный мораторий на нанесение ударов по энергетической инфраструктуре станет облегчением в том числе и для Киева.

Атаки России на украинскую энергетику привели к тому, что мощности Киева сейчас составляют примерно треть от уровня начала 2022 года. Из-за российских атак миллионы людей сталкиваются с перебоями в электроснабжении, отоплении и водоснабжении.

Однако поскольку надежды на изменение ситуации на фронте практически нет, лишение Украины возможности нанести Путину удар по "самому болезненному месту" сделает борьбу еще труднее, подчеркивает издание.

Атаки дронов в России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 20 марта в Саратовской области РФ прогремели взрывы. Сообщалось об атаке неизвестных дронов. Недалеко от аэродрома в Энгельсе поднялся огромный столб дыма.

На военном аэродроме Энгельс-2 базируется 121-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, входящий в состав дальней авиации ВКС РФ. Этот аэродром играет немаловажную роль в российских ракетных атаках по Украине, поскольку с него регулярно совершают боевые вылеты Ту-95МС и Ту-160. На аэродроме хранятся и обслуживаются крылатые ракеты типа Х-101 и Х-55.

В ночь на 19 марта дроны атаковали город Кропоткин в Краснодарском крае России. Прогремело не менее трех взрывов. Вспыхнул пожар в районе местного НПЗ. Объект находится на расстоянии около 400 км от линии фронта в Украине.

В ночь на 14 марта неизвестные беспилотники атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Красонодарском крае РФ. В одном из резервуаров вспыхнул масштабный пожар. Кроме того, дроны заметили в Подмосковье - местные жители пожаловались на взрывы.

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