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Только "гений головоломок" угадает: где буква С среди О

Алёна Воронина
6 июля 2025, 07:10
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Спрятанную букву найти будет непросто - придется очень хорошо постараться.
Девушка, загадка
Где буква С среди О/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, jagranjosh

Если вы хотите проверить свою внимательность и способность замечать мелочи, отличным вариантом станут различные головоломки и зрительные иллюзии. Они не только тренируют внимательность, но и демонстрируют, насколько быстро вы можете ориентироваться в сложных визуальных задачах.

Особенно интересно, когда такие тесты имеют ограничения во времени - это позволяет узнать, как быстро вы принимаете решения под давлением.

В следующем задании вам придется бросить вызов своей наблюдательности: на картинке среди множества букв "О" нужно найти одну-единственную букву "С", пишет jagranjosh.

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Задача усложняется тем, что все элементы на картинке очень похожи, и обилие мелких деталей лишь сбивает с толку. Глаза постоянно "цепляются" за одинаковые символы, мешая сосредоточиться на поиске отличия.

Однако если внимательно посмотреть и собраться с мыслями, найти нужную букву вполне возможно.

Но не забудьте: у вас есть только 11 секунд, чтобы справиться с этой задачей.

Когда завершите поиск, можете просмотреть ответ ниже и убедиться, насколько точно вам удалось справиться с испытанием.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где 3 различия между мужчинами - только люди с "орлиным зрением" угадают. Непросто будет заметить несколько искусно спрятанных отличий.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, что не так в офисе - только супервнимательные люди найдут ошибку за 11 секунд. Распознать, что именно на картинке не так, как должно быть, смогут только очень внимательные и умные люди.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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