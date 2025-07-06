Звезда "Аферистов в сетях" намекнула на беременность

Елена-Кристина Лебедь показала, как изменилось ее тело.

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Елена-Кристина Лебедь сейчас - ведущая намекнула на беременность от Павла Розенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

Кратко:

Свежей фотографией Елена-Кристина Лебедь спровоцировала слухи о беременности

Для знаменитости это будет первый ребенок

Украинская блогерша и ведущая Елена-Кристина Лебедь заинтриговала поклонников переменами в жизни. В Instagram она опубликовала фото, на котором хорошо заметен округлившийся животик.

"Когда все думали, что очень объелась, а я... Продолжение следует", - подписала снимок звезда. В комментариях Лебедь поздравляют с беременностью. Однако есть и скептики, которые решили, что намек на будущее появление первенца - розыгрыш.

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Сама Елена-Кристина подробностей о своем положении пока не разглашает. Если новость о беременности окажется правдой, для нее это будет первый ребенок. У ее партнера, вице-президента Общества Красного Креста Украины Павла Розенко, уже есть двое детей от предыдущих отношений.

Елена-Кристина Лебедь сейчас - ведущая намекнула на беременность от Павла Розенко / instagram.com/elena_kristina_lebed

Елена-Кристина Лебедь сейчас - ведущая намекнула на беременность от Павла Розенко / instagram.com/elena_kristina_lebed

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О персоне: Елена-Кристина Лебедь Елена-Кристина Лебедь - украинская телеведущая и сетевая знаменитость. Известна благодаря шоу "Аферисты в сетях". Работала на телеканалах ICTV, М1, Новый.

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