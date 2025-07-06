Звезда "Аферистов в сетях" намекнула на беременность

Кратко:
- Свежей фотографией Елена-Кристина Лебедь спровоцировала слухи о беременности
- Для знаменитости это будет первый ребенок
Украинская блогерша и ведущая Елена-Кристина Лебедь заинтриговала поклонников переменами в жизни. В Instagram она опубликовала фото, на котором хорошо заметен округлившийся животик.
"Когда все думали, что очень объелась, а я... Продолжение следует", - подписала снимок звезда. В комментариях Лебедь поздравляют с беременностью. Однако есть и скептики, которые решили, что намек на будущее появление первенца - розыгрыш.
Сама Елена-Кристина подробностей о своем положении пока не разглашает. Если новость о беременности окажется правдой, для нее это будет первый ребенок. У ее партнера, вице-президента Общества Красного Креста Украины Павла Розенко, уже есть двое детей от предыдущих отношений.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что таксист, который побил Тоню Матвиенко, предстанет перед судом. Певица стала жертвой агрессии и насилия со стороны водителя такси известной компании-перевозчика.
Также в Сети появилась новость о том, что Вере Брежневой "пришел конец". Певица резко прокомментировала фейки о себе и обратилась к фанатам с просьбой.
Читайте также:
- "Дешевое бродяжничество": Тина Кароль жестко прошлась по Потапу
- Последняя стадия: Рамина Эсхакзай поделилась личной трагедией
- "Первая любовь": Ступка показал свою "сладкую булочку"
О персоне: Елена-Кристина Лебедь
Елена-Кристина Лебедь - украинская телеведущая и сетевая знаменитость. Известна благодаря шоу "Аферисты в сетях". Работала на телеканалах ICTV, М1, Новый.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред