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Угроза Третьей мировой воны: в каких странах выше шансы выжить

Алексей Тесля
6 июля 2025, 12:53
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Всё больше людей начинают задумываться, какие уголки мира могут оказаться относительно безопасными.
ядерный взрыв, радиация
В мире растут риски Третьей мировой войны / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Риск глобального конфликта продолжает нарастать
  • Названы самые безопасные места на планете

Сказать точно, когда может начаться Третья мировая война, крайне сложно — такой прогноз не под силу даже искусственному интеллекту. Однако ИИ предупреждает: риск глобального конфликта продолжает нарастать.

Причина не в каком-то одном эпицентре напряженности, а в совокупности множества одновременных кризисов, ослаблении дипломатических усилий и внутренней нестабильности в государствах по всему миру, пишет ТСН.

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Всё больше людей начинают задумываться, какие уголки мира могут оказаться относительно безопасными в случае масштабного вооружённого конфликта. Прежде чем определить потенциально безопасные страны, важно понимать, где, скорее всего, будут вестись активные боевые действия.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
/ Инфографика: Главред

Самые безопасные места на планете в случае глобального конфликта

Антарктида

Этот континент остаётся наименее вовлечённым в политические и военные процессы. Антарктида не принадлежит ни одному государству и не имеет постоянного населения, что делает её одним из самых безопасных мест при любом крупном конфликте.

Антарктида
/ Pixabay/AlKalenski

Фиджи

Расположенное посреди юго-западной части Тихого океана, это островное государство находится вдали от геополитических центров и возможных театров военных действий. Ближайшая крупная страна — Австралия — находится более чем в 4000 км. Это делает Фиджи хорошим убежищем в случае глобальной нестабильности.

Фиджи
/ Pixabay/HeikoBrown

Исландия

Согласно Глобальному индексу миролюбия, Исландия — одна из самых спокойных и безопасных стран в мире. Её удалённость от крупных государств и относительно низкая плотность населения (всего три человека на квадратный километр) делают её удобным местом для временного или постоянного проживания во времена кризиса.

Исландия
/ Pixabay/adriankirby

Аргентина

На случай глобального голода, вызванного, например, ядерной войной, Аргентина может стать одним из лучших вариантов. Страна располагает большими сельскохозяйственными ресурсами и относительно уединённым положением.

Аргентина
/ Pixabay/matcuz

Новая Зеландия

Это развитое, но удалённое государство не участвует в военных конфликтах и поддерживает нейтралитет. Горная местность может служить естественной защитой, а высокий уровень автономности делает Новую Зеландию одним из лидеров по уровню миролюбия в мире.

Новая Зеландия
/ Pixabay/HeungSoon

Ирландия

Ирландия сохраняет независимость от военных альянсов, таких как НАТО, и выступает за нейтралитет во внешней политике. Для участия в любых международных конфликтах стране требуется одобрение ООН и внутреннее согласие, что делает её маловероятным участником мировой войны.

Ирландия
/ Pixabay/rolandmey

Швейцария

География и нейтралитет — ключевые преимущества Швейцарии. Благодаря горам, затрудняющим вторжение, и независимой внешней политике страна десятилетиями сохраняет статус безопасного убежища. При необходимости мосты и пути сообщения могут быть разрушены для защиты от внешней агрессии.

Швейцария
/ Pixabay/ChiemSeherin

Южная Америка

Южноамериканские страны в целом остаются вне эпицентра мировых конфликтов. Благодаря своей удалённости, отсутствию внешних военных угроз и нейтральной политике, они считаются относительно безопасными в случае глобальной войны.

Южная Америка
/ Pixabay/heibe

Индонезия

Эта страна обладает развитой инфраструктурой и мощным аграрным сектором, что позволит обеспечить продовольственную безопасность даже в условиях мировой нестабильности. Покупка недвижимости в Индонезии рассматривается не только как защитная мера, но и как выгодная инвестиция на будущее.

Индонезия
/ Pixabay/Kanenori

Ранее генсек НАТО признался, как Путин ему неоднократно врал. НАТО Марк Рютте заявил, что не доверяет российскому президенту Владимиру Путину, поскольку неоднократно был свидетелем его лжи во время личного общения.

Напомним, ранее появилось предупреждение об опасности нападения РФ на НАТО. Российская агрессия может распространиться не только на Украину, или даже страны НАТО.

Как сообщал Главред, Рютте утверждает, что Россия может атаковать одну из стран Альянса в течение 5-7 лет. Он призвал не питать иллюзий относительно намерений Кремля и подчеркнул необходимость усиления обороноспособности и равного распределения расходов между членами НАТО.

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Что такое ядерное оружие?

Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из впечатляющих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

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