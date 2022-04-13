"Пуля прошла по подбородку": волонтер рассказал, как выжил после расстрела рашистов

Андрей Вербицкий / Скриншот

Волонтер Андрей Вербицкий выжил после расстрела российских оккупантов в Мотыжине Киевской области, где рашисты замучили семью старосты Ольги Сухенко.

Все это время орки выспрашивали у волонтеров позиции украинских военных, но те ничего не знали, ведь просто возили людям гуманитарную помощь. "Нас задержали, после чего обыскали, забрали телефоны. Выбросили детское питание, памперсы, продукты. Нас бросили в багажник, завязали глаза, ноги, руки и увезли…", - рассказал он проекту Очі.

Задержанных поместили в люк и поочередно выводили истязать и бить, выпытывая позиции украинских военных. На другой день орки стали водить в лес, где заставляли копать могилы. Русские оккупанты простреливали задержанным руки и ноги, продолжая допрашивать, а после пыток погрузили в БТР и повезли к посадке на расстрел.

"До сих пор помню то место, три пня… Мысленно прощался с жизнью. И тут выпустили пули. Я почувствовал, как пуля прошла по подбородку… Как я выжил? А стал притворяться, что я мертвый. Буквально через две минуты я услышал, что они уехали. Я встал. И стал растягивать скотч на руках. Высвободил руки. Снял повязку. Попил воды, которую нашел. Бросился к Роме, а у друга череп прострелен. Он уже не дышал. Перемотал себе простреленную шею, руку и поковылял в ближайшее село. Километров пять… Там мне помогли люди", - рассказал потерпевший.

У Андрея после пыток было пять сквозных ранений и перелом ноги. Сейчас он на реабилитации и готов свидетельствовать о зверствах российских военных на международном уровне.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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