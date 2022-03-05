Догорает в поле: на Николаевщине сбили еще один штурмовик РФ, пилот в плену

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В субботу, 5 марта, в Николаевской области противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины уничтожила еще один военный самолет российских оккупантов.

Об этом сообщил представителя Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Очень хорошо отработала наша система ПВО. По данным, которые есть на эту минуту, уничтожен еще один вражеский самолет. Возможно, эти данные изменятся с пользой для нас и станет больше сбитых врагов", - заявил он.

В свою очередь Командование воздушных сил уточнило, что самолет сбит в городе Очаков.

"Да, сегодня, 5 марта, во время очередного налета авиации один из наших военных моряков сбил самолет Российской Федерации, а именно Су-25. Пилоты взяты в плен.

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Следует отметить, что сбитый самолет вылетел в свой "последний" полет с захваченного в 2014 году аэродрома в Саки (Новофедоровка)", - говорится в сообщении.

Напомним, с субботу, 5 марта, украинские воины сбили вражеские вертолет МИ-35 и самолет СУ-25. В Сети были опубликованы кадры успешной атаки.