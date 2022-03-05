Украинские защитники превратили в пепел еще один российский штурмовик и один вертолет, пойман летчик

Штурмовик российских оккупантов специалисты ПВО сбили в окрестностях Чернигова. Возможно, что это тот самолет, который обстреливал школы и частные дома.
В субботу, 5 марта, украинские воины сбили вражеские вертолет МИ-35 и самолет СУ-25. В Сети были опубликованы кадры успешной атаки.
На Facebook-странице Оперативного командования Север уточнили, что штурмовик российских оккупантов специалисты ПВО сбили в окрестностях Чернигова.
Местные жители отреагировали на мастерскую работу украинских защитников аплодисментами.
Глава Черниговской ОГА (ВГА) Вячеслав Чаус позже сообщил, что в Чернигове был задержан пилот сбитого российского самолета СУ-25. Второй пилот погиб. Также сегодня сбит вражеский беспилотник.
Возможно, что это тот самый летчик, который обстреливал школы и частные дома в городе.
Как сообщал Главред, Министерство обороны Украины опубликовала свежие данные о боевых потерях противника по состоянию на субботу, 5 марта.
По имеющимся данным, с даты нападения России на Украину (24 февраля 2022 года) и по сегодняшний день потери РФ ориентировочно составили:
- личного состава – более 10 тыс. человек;
- танков ‒ 269 ед;
- ББМ ‒ 945 ед,;
- артиллерийских систем –105 ед;
- РСЗО -50 ед.;
- средства ПВО - 19 ед,;
- самолетов – 39 ед. (уточняется);
- вертолетов – 40 ед. (уточняется);
- автомобильной техники - 409 ед.;
- легкие скоростные катера - 2 ед.;
- цистерн с ППМ - 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
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