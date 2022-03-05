Украинские защитники превратили в пепел еще один российский штурмовик и один вертолет, пойман летчик

Сбит вражеский вертолет МИ-35 / скриншот

В субботу, 5 марта, украинские воины сбили вражеские вертолет МИ-35 и самолет СУ-25. В Сети были опубликованы кадры успешной атаки.

На Facebook-странице Оперативного командования Север уточнили, что штурмовик российских оккупантов специалисты ПВО сбили в окрестностях Чернигова.

Местные жители отреагировали на мастерскую работу украинских защитников аплодисментами.

Глава Черниговской ОГА (ВГА) Вячеслав Чаус позже сообщил, что в Чернигове был задержан пилот сбитого российского самолета СУ-25. Второй пилот погиб. Также сегодня сбит вражеский беспилотник.

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Летчик сбитого над Черниговом СУ-25 / Фото t.me/chernigivskaODA

Возможно, что это тот самый летчик, который обстреливал школы и частные дома в городе.

Как сообщал Главред, Министерство обороны Украины опубликовала свежие данные о боевых потерях противника по состоянию на субботу, 5 марта.

По имеющимся данным, с даты нападения России на Украину (24 февраля 2022 года) и по сегодняшний день потери РФ ориентировочно составили:

личного состава – более 10 тыс. человек;

танков ‒ 269 ед;

ББМ ‒ 945 ед,;

артиллерийских систем –105 ед;

РСЗО -50 ед.;

средства ПВО - 19 ед,;

самолетов – 39 ед. (уточняется);

вертолетов – 40 ед. (уточняется);

автомобильной техники - 409 ед.;

легкие скоростные катера - 2 ед.;

цистерн с ППМ - 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

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