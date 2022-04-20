Оккупанты сбросили на Азовсталь сверхмощные бомбы: под завалами остаются сотни людей

Войска РФ уничтожают Мариуполь / Reuters

В результате варварской бомбежки российскими оккупантами осажденного Мариуполя 95% города разрушено.

При этом российская авиация наносит удары сверхмощными бомбами по заводу Азовсталь, где укрываются женщины, дети и пожилые люди. В настоящее время завод разбомблен и практически полностью уничтожен, сообщил заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь (позывной Калина).

По его словам, оккупанты сбрасывали на Азовсталь сверхмощные бомбы. Под завалами сейчас "очень много людей".

По его словам, орки сбросили сверхмощную авиабомбу, по некоторым данным весом до 3 тонн в районе полевого госпиталя и местах, где находились гражданские, в том числе и дети. В результате люди остались под завалами. Сколько их – определить невозможно.

Он отмечает, что не знают точного количества. "Поскольку постоянные бомбардировки, постоянные завалы, нет нормальной связи. И мы не можем попасть в некоторые места и сказать какие-то конкретные цифры. Мы знаем точно, что это сотни людей, среди которых большое количество детей, это и грудные дети, которые находятся здесь и еще ранены", — добавляет Калина.

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Битва за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие.

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