На Азовстали укрываются около тысячи человек: Зеленский предложил обмен на пленных РФ

Владимир Зеленский / Офис президента

В осажденном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области на территории завода Азовсталь укрываются около 1 тысячи мирных жителей.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Также президент Украины заявил, что по-прежнему готов обменять российских военнопленных в обмен на безопасный проход для гражданских лиц и украинских войск в Мариуполе.

Глава государства подчеркнул, что готов обменять российский военнопленных на безопасный проход "коридором" гражданских и защитников Мариуполя.

Добавим, что на сегодняшний день украинские власти ожидают ответ российской стороны.

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Битва за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие.

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