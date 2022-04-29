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Более 600 раненых: орки бросают авиабомбы на полевой госпиталь Мариуполя

29 апреля 2022, 20:44

Украинские военные держат оборону и проводят контрнаступления. Российские оккупанты несут потери.

Мариуполь, война
На "Азовстали" находится более 600 раненых / Фото Reuters

После бомбардировок полевого госпиталя на территории окруженного завода Азовсталь в четверг, 28 апреля, количество раненых возросло до 600 человек, сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Враг продолжает применять сверхтяжелое вооружение, сбрасывает авиационные бомбы. Сбросили на госпиталь, количество раненных было 170, а сейчас за 600. Убили более 20 000 местного населения, это имеет признак не только военного преступления, а геноцид русскоязычного населения в Мариуполе", - сообщил он.

По его информации, украинские военные держат оборону и проводят контрнаступления. Российские оккупанты несут потери.

В укрытиях на Азовстали кроме украинских военных находятся мирные жители.

"Люди ждут эвакуации, там много женщин, детей, пожилых людей. Мы просим, привлекаем все международные сотрудничества, переговорные процедуры до сих пор продолжаются, мы ждем что они состоятся. Количество людей трудно посчитать, более 60 суток нет режима тишины, чтобы обойти все бомбоубежища и посчитать. Там еще худшие условия, там нет еды, воды, лекарств. Они умоляют о спасении", - отметил Бойченко.

Заявления россиян о "захвате" Мариуполя

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы полном "захвате" Мариуполя. После этого Путин в разговоре с министром назвал нецелесообразным проводить штурм завода Азовсталь и сказал отменить его, однако приказал заблокировать промышленную зону.

После таких заявлений российской стороны в полку "Азов", бойцы которого удерживают часть Мариуполя, заявили, что продолжают уничтожать в городе российскую военную технику и живую силу противника.

Позже военный эксперт рассказал, почему Путин отказался штурмовать Азовсталь. Российские оккупанты никак не могут окончательно и конкретно справиться с ожесточенным сопротивлением бойцов полка "Азов", говорит военный эксперт Олег Жданов.

Также сообщалось, что возле окруженного российскими оккупантами Мариуполя Донецкой области обнаружена еще одна братская могила, куда захватчики свозят тела убитых ими мирных граждан. Она расположена рядом с кладбищем оккупированного села Виноградное, которое находится в 5-6 километрах от города.

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