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"Город не пал": защитники Мариуполя ответили на ультиматум РФ о сдаче в плен

17 апреля 2022, 17:54

Защитники Мариуполя связали большую огневую мощь россиян, что дало другим городам шанс выжить.

Мариуполь, война
/ Фото Reuters

Защитники окруженного российскими оккупантами Мариуполя Донецкой области не будут сдаваться, несмотря на предложение РФ выбросить белый флаг и покинуть завод Азовсталь.

"Сдача невозможна", - приводит слова одного из украинских военных журналист The Time Саймон Шустер у себя в Twitter.

"Я на связи с одним из последних защитников Мариуполя. Он ранен. После резни в Буче, по его словам, "сдача невозможна". Он чувствует, что их отряд выполнил свою миссию. Они связали так много огневой мощи россиян, что это дало другим городам шанс выжить", - пишет Шустер.

Добавим, что эту же информацию подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль изданию ABC News.

"Город до сих пор не пал", - сказал Шмыгаль.

По его словам, украинские военные продолжают защищать город и выдвинутый оккупантами ультиматум о сдаче они отвергли.

Глава правительства добавил, что у жителей Мариуполя нет ни воды, ни еды, ни тепла, ни электричества. Шмыгаль призвал мировое сообщество остановить гуманитарную катастрофу, которая сложилась в осажденном городе.

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Битва за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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