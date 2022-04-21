В Мариуполе оккупанты прямо сейчас бомбят территорию Азовстали

Взрывы в Украине / ГТС

В Мариуполе российские оккупанты проводят бомбардировки и обстрелы территории завода Азовсталь, где находятся гражданские, а также устроили стрельбу в другом районе города.

"Мариуполь сейчас. Прямо сейчас происходит бомбардировка и обстрел территории Азовстали. В то же время проходят бои в районе трамвайного депо, находящегося на значительном расстоянии от территории "Азовстали". Это просто для понимания "зеленых коридоров для Азовстали" и "победы Путина над Мариуполем", - сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко

По мнению Андрющенко, россияне запланировали уничтожение всех, кто скрывается на Азовстали.

Спасти людей, по его мнению, можно, только если вмешаются иностранные партнеры и предоставят гарантии безопасности для эвакуации.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится в блокаде со стороны войск РФ с 3 марта 2022 года. Город подвергается жесточайшим нападениям со стороны российских оккупантов. Мариуполь переживает постоянные артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители вынуждены жить в подвалах. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Все больше людей погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в городе гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, и бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Президент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Мирные жители и защитники города находятся под смертельной угрозой. Захватчики пытаются призвать местных жителей в российские оккупационные войска.

Защитники Мариуполя смогли провести успешную операцию в окруженном российскими войсками городе. Им с боем удалось прорваться в порт, обеспечить огневое прикрытие, и на транспорте вывезти около 500 бойцов Госпогранслужбы и Нацполиции. Их эвакуировали на завод Азовсталь. Спецоперацию провали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие подразделения ВСУ и Нацгвардии.

Читайте такжеОбъявили эвакуацию из Азовстали и открыли огонь: оккупанты обстреляли "зеленый коридор" из Мариуполя

Читайте также: