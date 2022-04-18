Оккупанты беспощадно бомбят "Азовсталь", где прячутся сотни женщин и детей

Орки обстреливают Азовсталь / фото скрин видео

Орки наносят мощные удары сверхтяжелыми авиабомбами по предприятию Азовсталь. В подземных укрытиях комбината находятся по меньшей мере 1000 мирных жителей, сообщает Мариупольский городской совет в Telegram-канале.

Видео "удара по промзоне Азовстали" ранее распространяли российские Telegram-каналы.

Днем 18 апреля вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к руководству России и потребовала открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей Мариуполя, а также отдельный коридор с территории комбината Азовсталь для женщин, детей и других гражданских.

Російські окупанти завдають ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами. У підземних укриттях заводу знаходиться не менше 1000 цивільних. Переважно це жінки с дітьми та літні люди - Маріупольська міська рада pic.twitter.com/SLIe4ZfKPs — НВ (@tweetsNV) April 18, 2022

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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